Участников преступной группы из Ульяновской области обвинили в попытке сбыта наркотиков

Утверждены обвинительные заключения и направлены в суд уголовные дела в отношении семи жителей Ульяновской области. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что зимой минувшего года 39-летний неработавший местный житель вместе с другими членами ОПГ получали через мессенджер указания от неустановленного лица и размещали в тайниках в Ульяновской запрещенные вещества. Но с апреля по ноябрь того же года их задержали.

Во время обысков и личных досмотров силовики обнаружили и изъяли свыше 9 кг наркотиков и психотропного вещества. В настоящее время обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее в соседней в Ульяновской Самарской области был вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве 37 кг наркотиков. Преступления были совершены с августа 2021 по март 2022 года.

Георгий Портнов