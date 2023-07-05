Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участников преступной группы из Ульяновской области обвинили в попытке сбыта наркотиков

Утверждены обвинительные заключения и направлены в суд уголовные дела в отношении семи жителей Ульяновской области. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета организованной группой в значительном, крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что зимой минувшего года 39-летний неработавший местный житель вместе с другими членами ОПГ получали через мессенджер указания от неустановленного лица и размещали в тайниках в Ульяновской запрещенные вещества. Но с апреля по ноябрь того же года их задержали.

Во время обысков и личных досмотров силовики обнаружили и изъяли свыше 9 кг наркотиков и психотропного вещества. В настоящее время обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее в соседней в Ульяновской Самарской области был вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве 37 кг наркотиков. Преступления были совершены с августа 2021 по март 2022 года.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...