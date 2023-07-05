В Краснодаре выпуск трамваев Восточного депо задержали из-за отключения электричества

В Краснодаре трамваи Восточного трамвайного депо вышли на маршруты на 45 минут позже обычного из-за отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба КТТУ.
Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»
К настоящему времени все трамваи вышли на маршруты.
По информации «НЭСК-электросети», все плановые отключения электричества в Краснодаре 5 июля начнутся с 09:00.
Ежедневно на маршруты из Восточного трамвайного депо выходят до 106 вагонов, 60 из которых включены в состав двухвагонных поездов.
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