В Краснодаре при пожаре в ЖК «Панорама» эвакуировали 14 человек

В Краснодаре при пожаре в жилом комплексе «Панорама» на улице Восточно-Кругликовской эвакуировали 14 человек, из огня вынесли еще двух. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Панорама ЖК Краснодар» Фото: Telegram-канал «Панорама ЖК Краснодар»

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 5 июля в 00:10. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание площадью 10 кв. м произошло в квартире на 14-м этаже.

Пожар ликвидировали в 00:39. К тушению огня привлекли 21 человека и семь единиц техники. Сообщается, что погибших и пострадавших при происшествии нет. Причины возгорания не уточняются.

Анастасия Донскова

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