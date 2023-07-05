В Майкопе потушили крупный пожар на мусорном полигоне

В Майкопе ликвидировали открытый огонь, распространившийся на площади 200 кв. м на мусорном полигоне. Об этом сообщил глава города Геннадий Митрофанов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

«Благодарю за активное участие и слаженную работу представителей МЧС, дорожных и коммунальных служб»,— говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники. Распространения огня не допустили, засыпав место возгорания грунтом. По окончании работ, согласно поручению мэра, профильные службы проведут проверку работы охраны объекта, а также установят причины и обстоятельства происшествия.

Анастасия Донскова

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