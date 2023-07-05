Замглавы Большесосновского округа будут судить за мошенничество

Прокуратура Большесосновского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Заболотовской средней общеобразовательной школы. Как сообщает прокуратура края, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об Андрее Варове, который после ухода из системы образования был назначен заместителем главы Большесосновского округа. Как следует из открытых источников, по состоянию на конец прошлого года он занимал должность замглавы по социальным вопросам. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что обвиняемый до сих пор находится на муниципальной службе.

Как считает следствие, в декабре 2021 года Андрей Варов, будучи директором школы, обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой. При этом указанные денежные средства от министерства образования и науки Пермского края предназначались к выдаче именно педагогам в целях выравнивания заработной платы до среднерегионального уровня.

В результате потерпевшим причинен значительный материальный ущерб, поскольку их среднемесячная заработная плата не превышала данной суммы.

Уголовное дело направлено в Большесосновский районный суд для рассмотрения по существу.