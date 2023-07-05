Пробка на Крымском мосту со стороны Кубани сократилась до 2 километров

Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 2 км. Об этом сообщил глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Время ожидания проезда составляет до двух часов. Въезд на мост со стороны Крыма свободен, затора нет.

По данным ресурса «Яндекс Карты», движение со стороны Тамани затруднено на протяжении 3 км.

Ранее протяженность очереди автомобилей к пунктам досмотра при въезде на Крымский мост на Кубани достигала 13 км на протяжении нескольких дней с 1 июля. Для разрешения ситуации президент РФ Владимир Путин предложил перенаправить часть автомобилей по альтернативному маршруту через новые регионы РФ, а также задействовать военные десантные корабли на Керченской переправе. Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что новые заторы на переезде могут образоваться к выходным.

Анастасия Донскова

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