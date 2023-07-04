В Новороссийске из-за пожара в ТЦ эвакуировали 100 человек

В Новороссийске из-за пожара в ТЦ «Черноморский» эвакуировали 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел 4 июля около 21:02 на набережной Адмирала Серебрякова. Через восемь минут на место прибыли первые подразделения спасателей и установили, что площадь возгорания составляет 20 кв. м. В 21:15 возгорание локализовали, еще через восемь минут полностью ликвидировали.

Из здания эвакуировали 100 человек. К ликвидации возгорания привлекались семь человек и две единицы техники.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram