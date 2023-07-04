В Цемдолине открыли третий на Кубани виртуальный концертный зал

В селе Цемдолина под Новороссийском в Доме культуры «Кубань» открыли третий виртуальный концертный зал в регионе. Единственное досуговое учреждение в селе получило оборудование стоимостью 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации края.

Министр культуры края Виктория Лапина на торжественной церемонии открытия зала отметила, что теперь жители села смогут в режиме онлайн слушать выступления известных российских артистов во всех регионах страны. Для этого залы оснастили современной техникой, которая позволяет сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах.

В 2023 году дом культуры в Цемдолине стал победителем нацпроекта регионального проекта «Цифровая культура». Подобные виртуальные залы открыли в Анапе и Геленджике.

Татьяна Ручкина

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