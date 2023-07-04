Выдача потребкредитов жителям Кубани увеличилась на 83%

С января по май включительно жители Краснодарского края взяли потребительские кредиты на 53,7 млрд руб. Это на 83,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По объему выданных потребкредитов Кубань занимает четвертое место в РФ. Регион опережают только Москва (162,6 млрд руб., +44,7%), Московская область (109,7 млрд руб., +75,2%) и Санкт-Петербург (70,9 млрд руб., +60,6%).

Наибольшая динамика по выдаче кредитов зафиксирована в Кемеровской области — сразу на 101,7%, до 32,6%. В топ-3 также входит Саратовская (+93,8%, 22,1 млрд руб.) и Оренбургская (+93,2%, 22,6 млрд руб.) области.

Меньше всего потребкредитов с января по май выдали в Якутии — 14,2 млрд руб. Хотя это на 69,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку регионов по самой маленькой выдаче кредитов также входит Тульская область (15,6 млрд руб., +89,6%) и Хабаровский край (15,6 млрд руб., +65,8%).

Всего в России за пять месяцев банки выдали 1,55 трлн руб. потребительских кредитов, что на 75,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет, что такое увеличение «связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась».

Татьяна Ручкина

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