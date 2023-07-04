В Новороссийске восстановили права 95 дольщиков ЖК «Орион-3»

В Новороссийске восстановили права 95 участников долевого строительства жилого комплекса «Орион-3». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Строить ЖК начало ООО «ХОРС» в 2016 году. Однако застройщик не выполнил в срок обязательства и долго не подключал объект к коммунальным сетям. Из-за этого прокуратура начала проверку соблюдения прав дольщиков.

Следственные органы возбудили в отношении директора строительной организации уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, прокуратурой были внесены представления. В итоге жилой комплекс достроили и ввели в эксплуатацию.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram