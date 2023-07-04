«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые интересные активы для вложений в III квартале. По мнению экспертов, Банк России может повысить ставку с текущих 7,5% до 8,5%, а курс рубля к доллару на конец года составит 81-84 руб. По словам аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», наибольший интерес для инвестиций представляют акции банковского, сталелитейного и ИТ-секторов, а также рублевые корпоративные облигации качественного второго эшелона (доходность — более 10%, срок — до двух лет) и замещающие облигации. Согласно опубликованной инвестиционной стратегии на III квартал 2023 года, совокупная доходность рынка российских акций может составить 15,8% на горизонте 12 месяцев. Индекс Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%.

hh.ru провел исследование и выяснил, какие ИТ-специалисты наиболее востребованы в России. Топ самых популярных специальностей: разработчики (они требуются 63% опрошенных руководителей), затем идут системные инженеры (42%) и специалисты техподдержки (31%). Знание английского языка у айтишника важно лишь для 9% опрошенных работодателей, возраст кандидата интересует 5% компаний. Также исследователи фиксируют рост числа компаний, готовых брать на работу начинающих специалистов, прошедших только обучающие курсы. Сейчас таких 35%.

Ритейлер «Верный» подал заявку на выпуск продукции под брендом «Love is...» Компания может начать выпускать шоколад под таким названием, если ведомство одобрит заявку. Но Роспатент может не зарегистрировать товарный знак, так как под этим названием уже выпускается жвачка. Пока правом на бренд «Love is...» владеет голландская компания Minikim Holland B.V.