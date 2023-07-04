Под Абинском перевернувшаяся фура засыпала трассу М-4 «Дон» продуктами

На федеральной дороге «Краснодар — Верхнебаканский» перевернулись два грузовика, один из которых перевозил продукты. В результате аварии есть один пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 4 июля в 10:30. 60-летний водитель легковушки Nissan нарушил правила проезда по нерегулируемому перекрестку и столкнулся с грузовиком Hyundai, который от удара выбросило на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с фургоном, оба автомобиля перевернулись.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил предполагаемый виновник аварии. Его госпитализировали.

Татьяна Ручкина

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