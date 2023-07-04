В течение недели на трассе М-4 «Дон» на Кубани будут временно перекрывать движение

С 5 по 12 июля на 0-м км Р-217 «Кавказ» в районе автокассы Павловской будут четыре раза в день перекрывать движение по 15 минут. Это связано с работами на путепроводе, расположенном на 1197-м км трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской, сообщает пресс-служба «Автодора».

Движение будет перекрываться, чтобы выполнить монтаж балок путепровода. Приостановка движения будет проходить в светлое время суток: два раза в направлении Москвы и столько же в сторону Новороссийска.

«Просим автомобилистов быть внимательными в пути и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения»,— отметили в «Автодоре».

Татьяна Ручкина

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