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Неизвестные пытались поджечь отел судебных приставов в Богородске

В Богородске неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно районного отдела судебных приставов на улице Ленина, 135 в ночь с 3 на 4 июля, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе регионального управления ведомства. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о задымлении поступило в дежурную часть богородского отдела МВД в 01:45, сообщили в полиции. Площадь пожара составила 12 кв. м, выгорел один кабинет. Огонь тушили 15 пожарных и четыре единицы техники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Расследование продолжается.

Елена Ковалева

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