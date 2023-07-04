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Первые 1,5 млн тонн зерна собрали аграрии на Кубани

Кубанские аграрии с площади 250 тыс. га собрали 1,5 млн т пшеницы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Уборочная кампания стартовала три недели назад во всех районах Краснодарского края. Глава края отметил высокий темп работ, а также поблагодарил комбайнеров, механизаторов, водителей и т. д.

Всего планируют убрать около 2 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур. В скором времени завершится уборка озимого ячменя, валовой сбор которого превысил 950 тыс. т. Кроме того, аграриям предстоит собрать горох, пшеницу и озимый рапс.

На полях ежедневно работает около 2,5 тыс. исправных комбайнов.

Валерия Каманина

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