В Геленджике проводят рейды по нелегальному джипингу

В Геленджике сотрудники мэрии, комитета по лесу Геленджикского лесничества, ГИБДД и министерства природных ресурсов Краснодарского края проводят рейды по нелегальному джипингу. Как сообщает пресс-служба администрации города, нарушителей штрафуют.

Рейды начали проводить с начала курортного сезона. За это время уже составлено 38 протоколов об административных правонарушениях: 21 по линии ГИБДД и 17 — по компетенции минприроды. На специализированную штрафную стоянку поместили пять транспортных средств.

В мэрии напомнили, что в Геленджике есть только четыре официальных паспортизированных маршрута для джипинга. К ним относятся «Тайны Геленджика», «Гора Острая», «Грозовой перевал», «Этно-мир Кавказа», также разрешены прогулки на квадроциклах «Квадро 93».

В конце июня аналогичные рейды провели в Сочи полицейские и инспекторы Сочинского нацпарка. На водителей составили 28 протоколов за нарушения.

Татьяна Ручкина

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