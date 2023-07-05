Рядом с «Таганским рядом» планируют достроить торговый центр, работы над которым начались около 10 лет назад

В Екатеринбурге на пересечении улиц Бебеля и Ольховской напротив комплекса «Таганский ряд» планируют возобновить стройку торгового объекта. Рядом с недостроенным зданием на Бебеля, 136а появился информационный щит о строительстве здания магазина со встроенными помещениями кафе и встроено-пристроенной автостоянкой. Указано, что строительные работы начались 1 июня, а завершатся они в декабре 2025 года.

Заказчиком выступает компания «Стройторг». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициаром компании является Анжела Цивилева. Намерения построить здесь торговый объект появились еще около десяти лет назад, стройка была завершена, но здание так и не достроили. При этом, как рассказали «Ъ-Урал» в администрации Екатеринбурга, срок действия разрешения на строительство у данной компании истек.

«В 2013 году выдано разрешение на строительство ООО "Стройторг" на здание магазина с кафе. Неоднократно разрешение продлялось, срок действия разрешения к данному времени истек. За новым разрешением застройщик не обращался, но обозначал намерение заявиться за получением разрешения»,— рассказали «Ъ-Урал» в мэрии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте