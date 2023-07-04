Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани превысила 350 грузовиков

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края ожидают 353 машины. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв. Всего за последние сутки паромами «Мария» и «Лаврентий» было перевезено в Крым 482 автомобиля и 656 пассажиров.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проезжать по региону и переправляться на паромах разрешено только большегрузам с продуктами питания и товарами первой необходимости. Легковые машины и пассажирские автобусы могут переправиться в Крым и обратно исключительно по Крымскому мосту.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края наблюдается многокилометровая пробка. 4 июля она достигла 13 км. Спустя сутки она сократилась до 4 км.

Татьяна Ручкина

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