Жителя Симферополя осудили за военную контрабанду

Жителя Симферополя признали виновным в организации контрабандных поставок военной продукции из Крыма в Западную Европу и США. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Фото: пресс-служба ФТС
Совместно с сотрудниками ФСБ таможенники выявили и пресекли незаконные действия крымчанина.
Сообщается, что злоумышленник закупал, а после перепродавал указанные товары в интернете. Посылки уходили в США, Германию, Грецию и другие страны.
В ходе обыска был обнаружен склад с военной амуницией и другой экипировкой. Всего у контрабандиста хранилось не менее 200 единиц военных товаров. Указанную продукцию изъяли, в отношении правонарушителя возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). По приговору суда мужчина проведет в заключении три с половиной года.
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