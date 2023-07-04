Жителя Симферополя осудили за военную контрабанду

Жителя Симферополя признали виновным в организации контрабандных поставок военной продукции из Крыма в Западную Европу и США. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТС Фото: пресс-служба ФТС

Совместно с сотрудниками ФСБ таможенники выявили и пресекли незаконные действия крымчанина.

Сообщается, что злоумышленник закупал, а после перепродавал указанные товары в интернете. Посылки уходили в США, Германию, Грецию и другие страны.

В ходе обыска был обнаружен склад с военной амуницией и другой экипировкой. Всего у контрабандиста хранилось не менее 200 единиц военных товаров. Указанную продукцию изъяли, в отношении правонарушителя возбудили дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). По приговору суда мужчина проведет в заключении три с половиной года.

Анастасия Донскова

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