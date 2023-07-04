В бухте Геленджика образовалось пятно мутной воды из-за строительной пыли

Мутное пятно воды в бухте Геленджика образовалось в минувшие выходные из-за ливневых вод со строительной пылью, образовавшихся после залповых дождей. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации курорта.

«Это не стоки канализации. В Геленджике существует один-единственный выпуск хозяйственно-бытовой канализации, который находится на Толстом мысе. Иных выпусков нет»,— говорится в сообщении.

В центре отметили, что неподалеку находится стройплощадка аэропорта, где в настоящее время ведутся работы по возведению очистных сооружений авиаузла.

Анастасия Донскова

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