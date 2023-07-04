В Геленджике за год планируют собрать более 70 млн рублей курортного сбора

В Геленджике по итогам года планируют собрать более 70 млн руб. курортного сбора. В этом году количество собранных средств уже увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

По его словам, в городе сейчас отдыхают 65 тыс. туристов, в связи с чем нагрузка на инфраструктуру курорта уже серьезная. Он обсудил ход курортного сезона и собираемость курортного сбора с главой Геленджика Алексеем Богодистовым.

«Здесь многое зависит от властей на местах и собираемости курортного сбора. И если в крупных пансионатах и санаториях с этим все хорошо, то некоторые мелкие предприниматели предпочитают работать в серую. Муниципалитет проделал большую работу по легализации гостиничного бизнеса и услуг по сдаче внаем средств размещения»,— отметил Сергей Алтухов.

Курортный сбор был введен в тестовом режиме с 2018 года. В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, продлевающий проведение эксперимента до 2025 года. Вырученные властями муниципалитетов средства направляются на благоустройство территорий и создание новых зон отдыха — лавочки, уличное освещение, озеленение. По словам Сергея Алтухова, за собранные в Геленджике в этом году средства планируют благоустроить прибрежные зоны в маленьких, но известных курортных местах — Архипо-Осиповке, Кабардинке и Дивноморском.

Татьяна Ручкина

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