HeadHunter: тревогу из-за нейросетей испытывает каждый четвертый нижегородец

Интерес к нейросетям проявляют 80% жителей Нижегородской области, согласно результатам опроса сервиса Head Hunter. При этом каждый четвертый тревожится из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). 5% респондентов рассказали, что испытывают страх, еще 4% — злость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше всего развитием нейросетей интересуются нижегородцы, которые работают в сфере стратегии и консалтинга, IT-специалисты и маркетологи. О негативных эмоциях рассказывают работники производств, бухгалтера, финансисты, сотрудники транспортной сферы и юристы.

Треть нижегородцев считают реальной угрозу того, что нейросети могут выйти из-под контроля человека. Больше половины опрошенных — 57% – уверены, что ИИ находится во власти человека.

Каждый второй нижегородец надеется, что нейросетям можно будет поручить рутинные задачи на работе, чтобы сконцентрироваться на творчестве. 32% опрошенных жителей региона признались, что уже используют ИИ в профессиональных целях, большинство (78%) остались довольны результатом.

По данным «Национального индекса тревожности», наступление нейросетей на человека вошло в число главных причин для беспокойства россиян — эта тема оказалась на шестом месте, уступив лишь вопросам, связанным с ходом СВО и ростом цен.

Анастасия Еремина