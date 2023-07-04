В Краснодаре суд признал «Региональную строительную компанию« банкротом

Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «Специализированный застройщик "Региональная строительная компания"» (РКС), построившее шесть домов за краевой психиатрической больницей. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

В отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев.

Согласно данным ЕИС жилищного строительства Минстроя России, РКС является застройщиком шести десятиэтажных домов на ул. Комарова, 21/1 в Краснодаре (поселок Российский, за краевой психиатрической больницей). Объекты были введены в эксплуатацию в 2017 и 2020 годах.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Региональная строительная компания"» создано в 2014 году. Учредителями являются Армен Вартанян и Александр Гойкалов.

Михаил Волкодав

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