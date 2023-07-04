В Краснодаре осудят заведующую детским садом «Планета будущего» за халатность

В Краснодаре материалы уголовного дела, возбужденного в отношении заведующей детского сада «Планета будущего» по факту халатности, направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По данным ведомства, руководитель детского учреждения уволила сотрудницу, истязавшую детей, и не сообщила о факте противоправных действий в полицию. Однако о незаконных действиях воспитательницы стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Женщина избивала детей столовыми приборами, оскорбляла воспитанников, чем причинила малолетним моральные и физические страдания.

В отношении заведующей детсадом возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Материалы дела рассмотрит Прикубанский районный суд Краснодара.

Ранее в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту истязания детей в детском саду №193 на улице Артюшкова. Практикантка, работавшая в учреждении, сообщила родителям, что одна из воспитательниц избивала детей ложкой за отказ от еды.

Анастасия Донскова

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