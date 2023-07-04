В Екатеринбурге суд отправил в колонию на 17 лет убийцу женщины-инвалида

Свердловский областной суд приговорил 53-летнего Андрея Трясцина к 17 годам 10 дням колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили в пресс-службе облсуда.

По версии следствия, Андрей Трясцин 31 мая 2022 года праздновал день рождения и, будучи пьяным, решил зайти к подруге — инвалиду (у нее не было ноги). Как считает следствие, он решил ее убить и ограбить. В гостях он нанес жертве 25 ударов острым предметом (не установлен) и добил тупым (не установлен). От полученных ран женщина умерла на месте. Подсудимый похитил 30 тыс. руб. наличными, три мобильных телефона и скрылся.

«Данный рецидивист был задержан 6 июня 2022 года в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска. За плечами у задержанного уже имелась судимость. В частности, в сентябре 2021 года он был приговорен к 250 часам обязательных работ за совершение кражи»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Несмотря на то, что свою вину фигурант не признал, следствием СКР была собрана достаточная доказательственная база: осуществлены осмотры места происшествия, предметов и документов, допросы ряда свидетелей и обвиняемого»,— отметил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Приговор не вступил в законную силу. На его обжалование у сторон есть 15 дней»,— напомнили в пресс-службе облсуда.

Артем Путилов

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