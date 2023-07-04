Громкий звук в Туапсе объяснили преодолением звукового барьера самолетом

Громкий звук в Туапсе, напугавший жителей города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не зафиксировано»,— говорится в сообщении.
Ранее подобный инцидент произошел в Краснодаре. В ночь на 15 июня жители краевого центра услышали громкий хлопок, после чего в соцсетях появились сообщения о пожаре в районе Плодородного. Однако краевой оперштаб заявил, что причиной инцидента стал самолет, который преодолел звуковой барьер.
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