Громкий звук в Туапсе объяснили преодолением звукового барьера самолетом

Громкий звук в Туапсе, напугавший жителей города, связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не зафиксировано»,— говорится в сообщении.

Ранее подобный инцидент произошел в Краснодаре. В ночь на 15 июня жители краевого центра услышали громкий хлопок, после чего в соцсетях появились сообщения о пожаре в районе Плодородного. Однако краевой оперштаб заявил, что причиной инцидента стал самолет, который преодолел звуковой барьер.

Анастасия Донскова

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