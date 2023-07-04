В станице Старокорсунской до конца года появится новая артезианская скважина

В станице Старокорсунской создадут новую артезианскую скважину до конца 2023 года. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

«Для снабжения станицы водой используют артезианские скважины. Первые пробурили в начале 70-х годов прошлого века, постепенно открывали еще. Но уже сейчас есть острая необходимость в новых источниках»,— говорится в сообщении.

Новая скважина позволит увеличить объем воды для населения и повысить надежность доставки ресурса.

Ранее жители станицы Старокорсунской пожаловались на нехватку воды. Они сообщили, что вода течет только ночью и тонкой струей из-за отсутствия давления в системе. В местном ЖКХ проблему объяснили износом существующих сетей водоснабжения (80%).

Анастасия Донскова

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