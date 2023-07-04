В Сочи водитель газовоза погиб, сорвавшись с обрыва

В Сочи водитель газовоза погиб, сорвавшись на автомобиле в обрыв. Об этом сообщила пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

По данным ведомства, авария произошла 4 июля на автодороге А-147 в одном километре от стационарного поста весогабаритного контроля транспорта «Чемитоквадже». По предварительной информации, грузовик с газовыми баллонами съехал с дороги в обрыв и перевернулся. Водитель автомобиля лежал внизу без признаков жизни. Возгорания не произошло, однако очевидец сообщил об утечке газа.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли тело мужчины из обрыва на дорогу и отнесли его к автомобилю скорой помощи. До прибытия газовой службы место ДТП оцепили. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Анастасия Донскова

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