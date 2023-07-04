В Адыгее автомобиль снес столб и протаранил забор частного дома

В Красногвардейском районе Адыгеи 35-летняя местная жительница, управляя отечественным автомобилем, врезалась в столб электропередачи, после чего снесла забор ближайшего жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел еще 1 июля. По предварительным данным, женщина потеряла управление автомобилем.
«Теперь в отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении»,— говорится в сообщении.
Причины и условия аварии изучают сотрудники полиции.
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