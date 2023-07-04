В Курской области сменился главврач Железногорской городской больницы

Иван Руднев назначен главврачом Железногорской городской больницы в Курской области, сообщили в пресс-службе облправительства. Последние 11 лет эту должность занимал Алексей Филатов. Причина его увольнения не раскрывается.

Сообщается, что господин Руднев начинал свою профессиональную деятельность в Курской городской больнице №3. Затем по программе «Земский доктор» устроился неврологом в Брасовскую районную больницу в Брянской области, где впоследствии стал заместителем главврача по медицинской части. В 2018 году господин Руднев возглавил Советскую райбольницу в Курской области.

В облправительстве добавили, что с сегодняшнего дня обязанности главврача Советской райбольницы исполняет Татьяна Воробьева, ранее занимавшая должность замруководителя учреждения.

Алина Морозова

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