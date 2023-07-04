Поезд с воронежцами задержали в Рязанской области на три часа

В Рязанской области утром 4 июля задержали следующий через Воронеж поезд №156 сообщением Москва—Анапа . Состав более трех часов находился на станции Александро-Невская. Об этом сообщил пресс-центр Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). В соцсетях пассажиры уточнили, что в поезде находились и жители Воронежской области.

Представители ЮВЖД объяснили задержку техническими причинами. В соцсетях пассажииры со ссылкой на начальника поезда уточнили, что задержка якобы связана с поломкой локомотива. Сейчас поезд отправлен по назначению.

Алина Морозова

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