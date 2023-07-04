На Кубани за неделю коронавирусом заболели 82 человека

В Краснодарском крае за минувшую неделю коронавирусное заболевание подтвердили у 82 жителей. По данным оперштаба региона, среди заболевших 10 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Наибольшее число новых пациентов зарегистрировано в Краснодаре — 23. Далее следуют Мостовский район (10), Сочи (8), Армавир, Горячий Ключ и Новороссийск (по пять случаев). В Славянском и Усть-Лабинском районах заболели по четыре человека, в Северском — три. В Белореченском, Ейском, Красноармейском и Лабинском районах зарегистрировано по два новых эпизода. По одному человеку заразились в Абинском, Брюховецком, Динском, Крымском, Курганинском, Темрюкском и Тихорецком муниципалитетах.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 363 305 человек. С выздоровлением выписались 351 991 пациент, скончались 11 213 жителей региона.

Анастасия Донскова

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