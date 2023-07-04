Мэрия Краснодара снесет 272 незаконных гаражей и киосков

Власти Краснодара запланировали демонтировать 272 незаконные конструкции, среди которых установленные без разрешений гаражи, заборы, киоски и шлагбаумы. Об этом сообщает муниципальный центр управления кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Отмечается, что все эти объекты, которые портят облик города, поименованы в соответствующем постановлении краснодарской администрации.

После сноса этих объектов все территории, на которых они находились, планируется благоустроить. Во вторник же из этого перечня демонтированы ворота по улице Толбухина, №81А.

Кроме того, краснодарские власти запланировали демонтаж 75 незаконных рекламных конструкций.

Михаил Волкодав

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