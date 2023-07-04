В Крыму будут судить пристава-исполнителя за взятки и подлоги

В Крыму завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении судебного пристава-исполнителя по Бахчисарайскому району УФССП России по РК по факту 38 эпизодов подлогов, взяток и превышения должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФССП РФ Фото: пресс-служба ФССП РФ

По данным ведомства, подозреваемая освобождала осужденных от исправительных работ за взятки в размере 25 тыс. руб. Используя подложные документы, фигурантка прекращала исполнительные производства, по которым осужденным назначались меры принудительного исполнения и ограничения.

На период следствия женщину отстранили от занимаемой должности. Подозреваемая признала свою вину в совершенных преступлениях, написав явку с повинной. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего документы отправят в суд для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram