В Тюмени ликвидировали крупный пожар в жилом доме

В Тюмени ликвидировали крупный пожар на Луначарского, 51, сообщили в МЧС по Тюменской области. «Открытое горение в жилом доме ликвидировано. Проводятся работы по разборке и проливке конструкций»,— сообщили в региональном МЧС.

Напомним, пожар начался на балконе пятиэтажного дома. Огонь перекинулся на крышу здания. Из дома были эвакуированы порядка 100 человек. Пожар тушили 24 единицы основной и специальной техники, 82 человека от МЧС России. Площадь пожара около составила 650 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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