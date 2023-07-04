В Тюмени задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военных на сторону ВСУ

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным силовиков, подозреваемый склонял офицеров после прибытия в зону специальной военной операции перейти на сторону украинской армии. При этом он также пытался убедить их перевести на сторону противника вверенные офицерам подразделения.

В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие армию России, а также гарантировал организовать российским военным связь с представителями украинских спецслужб.

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