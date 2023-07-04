В Туапсинском районе к началу курортного сезона установили 118 новых мусорных контейнеров

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Крайжилкомресурс», готовясь к летнему наплыву гостей на курорты Туапсинского района, установил в муниципалитете дополнительно 118 евроконтейнеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram регоператора «Крайжилкомресурс» Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram регоператора «Крайжилкомресурс» Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Увеличение числа контейнеров позволит избежать перенакопления мусора, а также должным образом поддерживать санитарное состояние площадок накопления ТКО. Объем каждого установленного контейнера составляет 1,1 куб. м.

Всего с 2020 года по настоящее время на территории района регоператор установил 1649 евроконтейнеров, уточняет его пресс-служба.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности.

Михаил Волкодав

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