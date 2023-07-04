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Скончался бывший директор завода имени Фрунзе Николай Воронов

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, бывший директор ННПО имени Фрунзе Николай Воронов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил спикер гордумы Олег Лавричев.

«Благодаря Николаю Анатольевичу завод не только выстоял в кризис, сохранив свой кадровый и технологический потенциал, но и вырос в крупное научно-производственное объединение. Соболезную родным и близким Николая Анатольевича! Нам будет очень его не хватать»,— сказал Олег Лавричев.

Николай Воронов родился в 1958 году, окончил Горьковский политехнический институт. С 1989 года работал на заводе Фрунзе, а в 1996 году стал его директором. Руководил предприятием больше 20 лет. В июне 2023 года стал почетным гражданином Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина

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