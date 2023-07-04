На Уктусе планируют построить 23-х этажный дом с паркингом в стилобате

На Укутсе (район Екатеринбурга) планируют построить 23-х этажный дом в границах улиц Щербакова – Походная – пер. Широкого – пер. Гончарного – площади Жуковского. Как указано на сайте администрации Екатеринбурга, до 2033 года здесь планируют построить дом с встроенным паркингом в стилобатной части. Строительством займется компания «Жилинвестстрой».

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Сейчас на территории жилищный фонд занимает 50 398 кв. м, из них 48 кв. м – застройка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Кроме ИЖС вся остальная застройка сохранится. Население проектируемой территории составит 2 053 человек, в том числе 375 человек в новом ЖК. «Принята следующая типология жилой застройки в границах комплексного развития территории: проектируемая многоэтажная жилая застройка (23 эт.) – 11,2 тыс. кв. м (18%); сохраняемая жилая застройка (2-25 эт.) – 50,3 тыс. кв. м (82%)»,— говорится в документе.

На проектируемой территории может появиться детский сад, а потребность в школьных местах предлагают решить за счет реконструкции существующей школы №91 (ул. Павлодарская, 40).

Сейчас проект проходит общественные обсуждения. Оставить замечания и предложения можно на сайте администрации Екатеринбурга до 10 июля.

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