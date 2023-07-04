Киносъемки на один день ограничат движение в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга 4 июля вводятся временные дорожные ограничения из-за съемок сериала «Первый класс». На одной улице в течение дня движение будет перекрыто полностью, а на нескольких других введут запрет на парковку.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, в частности, во вторник с 00:00 до 16:00 будет запрещена остановка транспорта в проезде вдоль Марсова поля и на набережной реки Мойки — на участке от проезда вдоль Марсова поля до набережной Лебяжьей канавки.

С 05:00 до 16:00 4 июля движение по проезду вдоль Марсова поля для автомобилистов полностью перекроют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с понедельника, 3 июля, из-за дорожных работ до следующих выходных закрыты две полосы вантового моста на КАД.

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