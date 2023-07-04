Жители Краснодара с начала года не оплатили парковки на 147 млн рублей

За первые шесть месяцев 2023 года в Краснодаре вынесли постановления о неоплате городских парковок на общую сумму 147 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В период с января по июль жители Краснодара выплатили 175 млн руб. в качестве штрафов за неоплаченные парковки с учетом прошлогодних долгов.

«Средства направят в дорожный фонд, чтобы выполнить ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Нарушения оплаты стоянки авто в городе фиксируют с помощью фото- и видеосъемки. К настоящему времени в Краснодаре действуют 239 платных парковок, которые рассчитаны на 9 тыс. автомобилей.

Анастасия Донскова

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