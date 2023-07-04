Утром 4 июля в Тюмени произошел крупный пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Луначарского, 51. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание началось на балконе пятого этажа, а впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. В итоге площадь пожара достигла 650 кв. м.

В тушении огня было задействовано 24 единицы основной и специальной техники, 82 сотрудника МЧС. Пожар потушили за полтора часа. Информации о погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выезжали замглавы Тюмени Петр Вагин, сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности администрации города, управы Калининского административного округа, полиции и ГИБДД. Для обеспечения безопасности дорожного движения была перекрыта ул. Луначарского.

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