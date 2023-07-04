Организаторы Грушинского фестиваля опровергли информацию о запрете патриотических песен

Организаторы Грушинского фестиваля опровергли появившуюся ранее информацию о запрете патриотических песен. О возникшем скандале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Цель проведения фестиваля имени В.Грушина, как и написано в положении, патриотическое воспитание молодежи на примере подвига Валерия Грушина. На фестивале работали 13 полноправных сцен со своими программами, и на каждой из них можно было услышать десятки талантливых авторов-исполнителей, включающих патриотические элементы в свою программу. Это и Тимур Ведерников, автор проекта "Музыка вместе", и автор-исполнитель из Санкт-Петербурга Вячеслав Ковалев, только недавно выступавший в госпитале перед проходящими реабилитацию бойцами СВО, и мэтр авторской песни Валерий Боков, и многие другие. Гостями нашего фестиваля стали авторы-исполнители, поклонники авторской песни из Мариуполя, Луганска. Площадка "Победа" работала на Грушинском фестивале многие годы. И в этом году она приготовила интересную для гостей программу. На площадке выступили мэтры авторской песни Валерий Боков, Вячеслав Ковалев, Тимур Ведерников, Сергей Канунников, Александр Тимофеев, Валентин Вихорев, Марина Дмитриева, Герман Колосов. А на финальный концерт на Гитаре, где выступают лауреаты текущего года и известные исполнители, был приглашен представитель площадки, один из ее организаторов, лауреат Грушинского фестиваля 2002 года, заместитель председателя центрального правления Союза десантников России, полковник запаса Михаил Калинкин. Песня из кинофильма "Белорусский вокзал", которую он исполнил на финальном Гала-концерте на плавучей сцене Гитара, и реакция на неё зрителей показала, как востребована сегодня эта тема. В финале нашего праздника, на заключительном концерте на Главной сцене, перед зрителями выступили и другие участники сцены "ZА ПОБЕДУ"», – отметила директор Грушинского фестиваля Анна Шарафиева.

Андрей Сазонов