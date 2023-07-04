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В Медногорске обнаружена свалка ТКО

Прокуратура выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе поселка Рысаево в Медногорске. Незаконный объект был обнаружен во время проверки по жалобе местного жителя. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что свалка образовалась после демонтажа объекта жилищно-коммунальной инфраструктуры. В связи с этим прокуратура муниципалитета внесла представление в орган местного самоуправления и потребовала ликвидировать место накопления отходов.

Чиновники исполнили требование контрольного органа. В настоящее время земельный участок приведен в порядок.

Ранее стало известно о том, что Оренбуржье выделит девять млн руб. на проекты ликвидации незаконных свалок. Дотации из регионального бюджета планировалось предоставить Тоцкому и Илекскому районам.

Георгий Портнов

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