Продажи автомобилей с пробегом в Челябинской области выросли на 27%

В апреле-июне продажи подержанных автомобилей на «Авито» в Челябинской области выросли на 27,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена таких машин составила 440 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самыми востребованными автомобилями с пробегом в ценовой категории до 1,5 млн руб. во втором квартале в регионе стали Lada Priora и Lada Granta. Их доля продаж в сегменте составляет 3,8% и 3,5% соответственно. Также в списке Lada 2114 Samara (2,9%), Lada Kalina и Ford Focus — по 2,7%.

В ценовой категории от 1,5 млн руб. до 3 млн руб. самыми популярными подержанными моделями в Челябинской области стали Kia Sportage с долей продаж 4,1% в сегменте, Toyota Camry (3,7%) и Hyundai Creta (3,2%). Среди машин с пробегом дороже 3 млн руб. лидерство за Toyota Land Cruiser (5%) и Toyota Land Cruiser Prado (4%).

«На данный момент рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения. Одним из трендов, оказавших позитивное влияние на состояние рынка, стал ввоз автомобилей из-за границы. В параллельном импорте на рынке РФ преобладают предложения от дилеров», — отмечает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

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