Самолет из Екатеринбурга до аэропорта Внуково отправили в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Победа», который выполнял рейс из Екатеринбурга в Москву, и должен был приземлиться в аэропорту Внуково, перенаправлен в Шереметьево. Информация об этом размещена в онлайн-табло аэропорта. Также в другие московские аэропорты перенаправлены еще девять самолетов, которые должны были сесть во Внуково.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что утром 4 июля в Новой Москве были сбиты два беспилотника, которые упали в поле возле поселка Валуево, который находится недалеко от аэропорта Внуково.

Впоследствии аэропорт по техническим причинам ввел ограничения на прием и вылет самолетов. Ряд рейсов перенаправлен в другие аэропорты или задержан.

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