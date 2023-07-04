Суд вновь продлил конкурсное производство в ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области в очередной раз продлил срок конкурсного производства в отношении АО «Производственное объединение „Монтажник“». Решение принято 3 июля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Банкротство магнитогорской компании, которая занималась возведением конгресс-холла на берегах реки Миасс в Челябинске, продолжается с июня 2021 года. Требования к должнику предъявили более 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рамках дела о банкротстве суд рассматривает заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника бывшего владельца Александра Дубровского и его отца – экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубрвоского на общую сумму 930 млн руб. Аффилированность бывшего главы региона с ПО «Монтажник доказали суды трех инстанций.

В конце прошлого года Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил бывшего директора приговорил ПО «Монтажник» Алексея Павлюка к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., признав его виновным в мошенничестве, присвоении средств компании и злоупотреблении полномочиями.

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