Экс-главу Ресурсного центра из Оренбуржья снова обвинили в мошенничестве

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения Безенчукского района Оренбургской области «Ресурсный центр». Решение приняла прокуратура, сообщает надзорный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год руководитель муниципального казенного учреждения вносила ложные сведения в платежные поручения, завышая общую сумму, и в реестр заработной платы, завышая сумму причитающихся ей выплат»,— говорится в сообщении.

В итоге были похищены бюджетные средства в размере 404 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит Безенчукский районный суд. Экс-директору учреждения грозит до шести лет лишения свободы.

В феврале минувшего года бывший руководитель учреждения уже была осуждена за аналогичное преступление. Суд приговорил ее к принудительным работам на полтора года за хищение 350 тыс. руб.

Ранее правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении заведующей детского сада в Октябрьском районе Оренбургской области. Ей вменяется мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Георгий Портнов