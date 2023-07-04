В Горячем Ключе погиб мотоциклист, попав под колеса грузовика

На автотрассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа (1389-й км) в результате ДТП погиб мотоциклист, попав под колеса грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

По данным ведомства, авария произошла в 21:15. Предварительно установлено, что 28-летний мотоциклист, управляя Kawasaki, наехал на препятствие, из-за чего мотоцикл упал и попал под колеса грузового автомобиля MAN. От полученных травм водитель мотоцикла скончался.

По факту аварии проводят проверку по выяснению обстоятельств произошедшего.

Пользователи соцсетей сообщили о пробке, образовавшейся на месте из-за ДТП. Как утверждают очевидцы, движение автотранспорта было затруднено по одной из сторон автодороги.

Анастасия Донскова

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