Главные новости за 3 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края достигла 13 км. Прокуратура начала проверку в отношении компаний, ответственных за обеспечение безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив.

Крымские отели пообещали вернуть деньги туристам, которые задержались из-за многокилометровой пробки при въезде на Крымский мост.

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По информации спеслужб, некий гражданин России, завербованный СБУ, планировал взорвать автомобиль главы республики.

Спикер парламента Грузии и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что местная оппозиция собиралась воспользоваться мятежом ЧВК «Вагнер» и хотела войти на танках в Южную Осетию, Абхазию и Сочи.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко вновь отправился на работу на маршрутке. В этот раз он оценивал чистоту салона и вежливость водителя, а также отметил время, которое заняла поездка.

Объединение добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов опубликовало обращение к главам нескольких регионов, в том числе к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, с просьбой направить в зону спецоперации лодки и плавсредства.

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на пересечении улиц Первенцева и Первомайской в станице Новопокровской.

В Краснодаре в ближайшее время приступят к завершению строительства старейших в городе долгостроев — 4-го и 5-го литеров ЖК «Кларисса». Возводить жилой комплекс начали еще в 2002 году. Достраивать его будет компания Dogma.

Замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев заявил, что строительство обеспечивающей инфраструктуры курорта «Новая Анапа» в станице Благовещенской начнется в 2024 году.

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